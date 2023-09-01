Туркменское предприятие «Ajaýyp-gurluşyk» строит новый детский сад

В Дашогузе в строящемся жилом комплексе специалистами «Ajaýyp-gurluşyk» возводится новый детский сад, рассчитанный на 240 мест. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В настоящее время осуществляется отделка стен помещений здания, благоустройство дворовой территории, возведение объектов технического назначения. Помимо комфортных спальных помещений и комнат для занятий и творчества в новом дошкольном учреждении будут обустроены современный музыкальный зал, прекрасно оборудованный медицинский кабинет, террасы для отдыха на свежем воздухе, игровые площадки и другие важные объекты для полноценного развития и воспитания детей.

В рамках государственных программ в стране осуществятся строительство новых детских садов, реконструкция и ремонт действующих учреждений, а также их комплектация необходимыми играми, пособиями и методическими материалами.