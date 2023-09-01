По случаю Дня независимости в Туркменистане пройдет международный медиафорум

На состоявшемся 25 августа заседании Кабинета Министров Туркменистана представлен отчет Заместителя Председателя КабМина М. Маммедовой по курируемым направлениям за январь-июль текущего года. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Маммедова отметила, что за отчетный период в Туркменистане был организован ряд мероприятий, брифингов, форумов, выставок, конференций и других мероприятий, в том числе, посвященных 300-летию со дня рождения Махтумкули. Также в Туркменистане проходят гастроли российского цирка, недавно завершились конкурс «Ýaňlan, Diýarym!» и творческий смотр «Çalsana, bagşy!».

Вице-премьер доложила Президенту о подготовке грядущих мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Туркменистана. Планируется проведение выставки экономических достижений страны, международного медиафорума «Независимый нейтральный Туркменистан в международном информационном пространстве», а также конференции «Независимость Туркменистана: опыт развития и перспективы международного сотрудничества». Помимо этого состоится награждение лауреатов конкурса Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry».