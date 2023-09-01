На ГТСБ Туркменистана за прошедшую неделю заключено 58 сделок на $26 млн.

За прошедшую неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 58 сделок на общую сумму более 26 миллионов долларов США. Об этом сообщается на сайте Türkmenistan habarlar portaly.

Предприниматели из Великобритании, Казахстана, Грузии и Узбекистана заключили контракты на поставку осветительного керосина, полипропилена и базового масла производства Государственного концерна «Туркменнебит».

Кроме того, бизнесмены из Китая, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана и Кыргызстана приобрели гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, комплекты постельного белья, фланелевую и джинсовую ткань, хлопчатобумажную пряжу.

Туркменские предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум и полипропилен, произведенные ГК «Туркменнебит» и ковры ручной работы на общую сумму почти 32 миллиона манатов.