Туркменский поэт победил в международном литературном конкурсе

Поэт из Туркменистана Исмаил Мухамметдурдыев, лауреат Молодежной премии Туркменистана, стал победителем международного литературного конкурса «Золотые карандаши», проводимого каждый год Турецкой Республикой. Об этом сообщается на сайте Türkmenistan habarlar portaly.

26 августа в Бурсе состоялось награждение победителей конкурса, в ходе которого Исмаил Мухамметдурдыев получил премию в области поэзии за стихотворение «Прежде всего Родина». В литературном конкурсе «Золотые карандаши» приняли участие более 50-ти поэтов из Турции, Туркменистана, Германии и Узбекистана.

Отмечается, что ранее Исмаил Мухамметдурдыев уже становился победителем престижных конкурсов. В 2016 году И.Мухамметдурдыев стал победителем Президентской премии «Золотой век туркмен», а в 2017 году — лауреатом конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.