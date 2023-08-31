Туркменская нефтегазодобывающая компания выполнила план по добыче нефти на 112%

Специалисты нефтегазодобывающего управления «Гумдагнебит» за семь месяцев текущего года выполнили план по добыче нефти на 112 процентов. Об этом сообщается на сайте Türkmenistan habarlar portaly.

За период с января по июль текущего года специалисты компании смогли добыть и отправить на переработку 330500 тонн нефти, что составляет 112 процентов от рабочего плана на соответствующий период.

При сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года специалисты «Гумдагнебит» из разработанных скважин добыли свыше 50-ти тысяч тонн нефти сверх нормы. Кроме того, за семь месяцев — с января по июль текущего года — дополнительно было добыто более трех миллионов кубометров природного газа.