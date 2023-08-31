В Туркменистане прошел конкурс среди сотрудниц банков

В городе Аннау прошел конкурс для работниц банковской системы Ахалского велаята, организованный Центральным банком Туркменистана, Национальным центром профсоюзов и Центральным советом союза женщин. Об этом сообщается на сайте Türkmenistan habarlar portaly.

Мероприятие было посвящено предстоящему празднованию Дня независимости Туркменистана и 30-летию со дня введения национального маната.

Первый этап конкурса заключался в презентации сотрудницами банковской сферы достижений и успехов в своей профессии. На втором этапе конкурсантки исполнили песни и стихи. На последней этапе конкурса участницам предстояло украсить праздничный стол и приготовить традиционный «унаш».

Призовые места были распределены следующим образом: первое место заняла Кумуш Максатмырадова, главный специалист филиала АКБ «Халкбанк», расположенного в этрапе Ак Бугдай, второе место — бухгалтер Ахалского велаятского филиала Государственного коммерческого банка «Дайханбанк» Гульнар Юсупова. Они получили право на участие в финальном туре конкурса.