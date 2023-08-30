Чемпионат ЦА по теннису в Ашхабаде удостоен высокой оценки ATF

В Куала-Лумпуре состоялся семинар, организованный Азиатской теннисной федерацией, с участием руководителей национальных теннисных Федераций. В рамках мероприятия представители ATF высоко оценили организацию прошедшего в июне текущего года в Ашхабаде чемпионата Центральной Азии по теннису среди детей до 12 лет. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Председатель федерации тенниса Туркменистана Эзиз Довлетов подчеркнул, что в стране придается большое значение развитию тенниса и повышению качества и уровня игры. В настоящее время в Туркменистане занятия с детьми проводят более 40 сертифицированных тренеров, прошедших вводный курс ITF Play Tennis. Количество наставников, обладающих сертификатами ITF Level 1, составляет уже 18 человек.