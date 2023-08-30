Туркменские артисты выступили на сцене Астраханской филармонии

В рамках Международного фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны» туркменские артисты выступили в Астраханской филармонии с музыкальной концертной программой «День Туркменистана». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В программу вошли сочинения лучших туркменских композиторов, в том числе, Нуры Халмамедова, нотный сборник которого был представлен ранее. На концерте выступили золотой баритон страны Атагельды Гарягдыев, заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов, Айна Сейиткулиева, участники камерного ансамбля «Камерата Ашхабад» под управлением Бахрама Долыева и другие признанные мастера музыкального искусства страны.

Туркменистан и Астраханская область активно развивают культурное сотрудничество в различных направлениях, в том числе и — в киноискусстве. Так, в настоящее время туркменская киногруппа снимает в Астрахани документальное кино о Махтумкули Фраги.