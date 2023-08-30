В Туркменистане продолжается реализация проекта «Единое окно для экспорта и импорта»

Прошло очередное совещание Межведомственной комиссии по координации работы системы «Единое окно для экспортно-импортных операций». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В работе совещания приняли участие представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций. Члены комиссии были ознакомлены с достижениями, достигнутыми уполномоченными органами в реализации проекта «Единое окно». В ходе совещания обсуждались дальнейшие шаги по межведомственному взаимодействию.

В данной связи для участия в мероприятии были приглашены специалисты Министерства Адалат Туркменистана и агентства «Туркменарагатнашык» Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Проект «Единого окна» позволит упростить экспортно-импортные операции и поднять конкурентоспособность Туркменистана на мировом рынке.