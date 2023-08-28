Туркменский «Мерв» победил в мачте против таджикского «Худжанда»

Состоялся матч между туркменским футбольным клубом «Мерв» и командой из Таджикистана «Худжанд», который завершился победой туркменских спортсменов со счетом 2:1. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Победа в прошедшей игре дала путевку туркменской команде в групповой этап Кубка АФК.

Гол в ворота соперника забили Мукам Наззыев и Мурад Овезмурадов. Футболисты «Мерва» смогли удержать преимущество до конца матча. Эта победа позволила клубу впервые в своей истории выйти в групповой раунд Кубка АФК.

На этом этапе соперниками команды из города Мары в Центральной зоне станут «Равшан» (Таджикистан), «Алтын асыр» (Туркменистан) и «Абдыш-Ата» (Кыргызстан). Групповой этап Кубка АФК начнется 20 сентября и завершится 14 декабря. В следующий этап турнира выйдет только победитель группового раунда.