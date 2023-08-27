Определились соперники туркменского ФК «Ахал» в Лиге чемпионов АФК

После жеребьевки в Куала-Лумпуре определились соперники футбольного клуба «Ахал» в рамках Лиги чемпионов АФК 2023-2024. Ими стали Узбекский «Пахтакор», саудовский клуб «Аль-Фейха» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В групповом турнире Лиги чемпионов АФК выступят 40 команд Западной и Восточной зоны.

Игры группового этапа АФК пройдут с 18 сентября по 13 декабря. Все команды проведут по три матча дома и на выезде. В 1/8 финала, матчи которого пройдут в феврале-апреле будущего года, выйдут победители групп и по 3 лучшие команды среди занявших вторые места как в Западной, так и в Восточной зонах.

Финал состоится в двухматчевом формате: 11 и 18 мая 2024 года. Победитель примет участие в клубном чемпионате мира-2024 и пройдет в следующий розыгрыш турнира.