ИИЦ Минобразования Туркменистана предлагает новые услуги

Информационный инновационный центр Министерства образования Туркменистана предлагает широкий спектр услуг на платной и бесплатной основе с гибкой системой скидок. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Курсы по компьютерной грамотности на бесплатной основе дважды в неделю могут пройти дети с ограниченными возможностями и пенсионеры. Раз в неделю для детей проходят ознакомительные уроки по цифровым технологиям.

Продолжается набор в группу арабского языка, занятия по которому будут проходить три раза в неделю.

В октябре стартуют курсы «Педагогика и психология».

ИИЦ также оказывает услуги по цифровой трансформации системы образования страны, в том числе, внедрение инновационных технологий, разработка ПО, создание электронных сервисов, обеспечение кибербезопасности, программно-техническая поддержка во внутренней сети предприятий, консультация по вычислительной технике. управление компьютерными системами, внедрение системы ЭДО, разработка цифровых образовательных порталов.