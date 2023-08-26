Спортсмены велоклуба «Абу-Даби» посетили Туркменский Государственный институт физкультуры и спорта

В продолжение совместных тренировок туркменских спортсменов и велосипедного клуба «Абу-Даби» гости посетили Туркменский Государственный институт физической культуры и спорта. Об этом сообщается на сайте Türkmenistan habarlar portaly.

Для участников клуба «Абу-Даби» была организована экскурсия по лабораториям факультета Олимпийских видов спорта. Гости были ознакомлены с достижениями туркменских спортсменов в международных турнирах. Спортсмены с помощью специальных аппаратов измерили объем легких и процентное содержание жировой ткани в организме, после чего посетили «Горную студию».

Факультет Олимпийских видов спорта осуществляет подготовку тренеров-преподавателей по 31 одному олимпийскому виду спорта. Студенты осваивают методику обучения детей и подростков по выбранным видам спорта.