Президент Туркменистана поздравил участников финального тура конкурса «Ýaňlan, Diýarym!»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравительным посланием к участникам конкурса «Ýaňlan, Diýarym!» на получение премии Президента «Türkmeniň Altyn asyry!». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Президент поздравил участников заключительного тура телевизионного конкурса «Ýaňlan, Diýarym!», пожелав творческих успехов, вдохновения в исполнении новых песен и музыки.

Телевизионный конкурс «Ýaňlan, Diýarym!» проводится в Туркменистане ежегодно по случаю празднования Дня независимости страны. Участники конкурса имеют возможность получить премию Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn asyry».

В своем послании Президент Туркменистана отметил, что такие известные туркменские исполнители как М. Кулиева, А. Аннагулыева, Р. Торяева, А. Чарыгулыев и другие должны стать для молодых певцов образцово-показательной школой, вдохновляющей на новые творческие свершения.