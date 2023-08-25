Туркменское хозяйственное объединение «Сенагат пластик» наращивает темпы производства

Хозяйственное объединение «Сенагат пластик», которое находится в Туркменбашинском этрапе Балканского велаята, значительно увеличило темпы производства, опережая прошлогодний график на 240 тысяч штук пластиковой тары. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Продукция «Сенагат пластик» пользуется большим спросом у потребителей, несмотря на то, что предприятие считается молодым — оно функционирует всего четыре года. Для производства продукции объединение использует несколько видов полиэтилена и полипропилена, получаемые путем промышленной переработки туркменского углеводородного сырья.

Продукция предприятия — упаковочные изделия различного типа, которые отлично подходят для длительного хранения товаров на складах. Хозяйственное объединение является членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.