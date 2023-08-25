В туркменском театре идет работа над новой постановкой для детей «Jadyly söz»

В Дашогузском велаяте в Государственном музыкально-драматическом театре имени Нурмухаммета Андалиба началась работа над новой постановкой — музыкальной сказкой для детей под названием «Jadyly söz». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Режиссер Гуванч Баймедов взял за основу одноименное произведение драматурга Аймамеда Ишангулыева.

В процессе работы над постановкой принимают участие детский поэт Аннаберды Гочаманов, художник-оформитель Чингиз Тораев, музыкальный оформитель Мейлис Нурыев.

Главные роли Дэва, Ягненка, Волка, Лисы и других героев будут играть Мерет Сейитов, Халмырат Шыхыев, Пирнепес Ходжанепесов, Бегли Довлыев и другие молодые дарования Государственного музыкально-драматического театра имени Нурмухаммета Андалиба.