Туркменская предпринимательница наладила производство замороженных овощей и фруктов

Предпринимательница из Туркменистана, член Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Амандурсун Бегджанова на своем производстве начала изготовление замороженных и упакованных свежих овощей и фруктов. Об этом сообщается на сайте «Бизнес Туркменистан».

Ежедневно на производстве Амандурсун Бегджановой перерабатывается от 500 кг до 1 тонны продуктов, которые поставляются в соответствии с договоренностями местными фермерами. Продукция предпринимательницы поставляется в сети магазинов Halk Market в Ашхабаде. Часть продукции для удобства потребителей упаковывается в контейнеры, изготовленные из отечественного сырья на предприятии Berk Plastik, принадлежащем сети магазинов Halk Market.

По словам предпринимательницы, овощи замораживаются по особым технологиям — заморозка осуществляется при различной температуре — от –40 до –120 градусов по Цельсию.