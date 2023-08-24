Генеральная прокуратура Туркменистана получила фото и видеокамеры от БОМКА

Отдел криминалистики Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Туркменистана получил фото и видеокамеры обшей стоимостью 9874 евро от Программы содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10). Об этом сообщается на официальном сайте БОМКА в Центральной Азии.

Переданное Туркменистану оборудование, которое включает фотокамеру со вспышкой, разные объективы и аксессуары, три видеокамеры с аксессуарами и сумку, будет использоваться в процессе осмотра мест преступлений на границах.

Фотокамера с объективами может использоваться для снимков по правилам судебной фотографии. Видеокамера позволит фиксировать следственные действия, в том числе, проверку показаний подозреваемого, обвиняемого или свидетеля.

Оборудование было приобретено БОМКА для укрепления технической базы соответствующих ведомств.