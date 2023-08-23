15 старшеклассников из Туркменистана стали участниками программы FLEX

В новом учебном году 15 старшеклассников со всех уголков Туркменистана будут обучаться по программе FLEX, финансируемой Госдепартаментом США. Туркменские школьники были отобраны из более тысячи кандидатов и теперь им предстоит обучаться в Соединенных Штатах в течение года, получая уникальный опыт, который будет способствовать их всестороннему развитию. Об этом сообщается в официальных соцсетях Посольства США в Ашхабаде.

FLEX — это стипендиальная программа Правительства США, которая проводится на конкурсной основе. Отобранные кандидаты получают возможность в течение года учиться в средней школе Соединенных Штатов, получать стипендию и проживать в принимающих семьях на территории страны.

Данная программа призвана способствовать налаживанию взаимопонимания между гражданами США и жителями других государств по всему миру.