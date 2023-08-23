Туркменский дипломат принял участие в бизнес-конференции в Индии

Посол Туркменистана в Индии Ш. Гелдыназаров 21 августа принял участие в конференции «Возможности бизнеса в регионе Центральная Азия». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Организаторами форума стали индийская торгово-промышленная палата — Millennial India International Chamber of Commerce Industry & Agriculture (MIICCIA) при поддержке МИД Индии. В работе форума приняли участие главы дипмиссий центральноазиатских стран в Индии, представители министерств и ведомств, руководство индийских компаний.

Туркменистан и Индия успешно сотрудничают в реализации проектов ТАПИ, развитии транспортно-логистических коридоров в рамках Ашхабадского соглашения и МТК «Север-Юг». Посол отметил перспективы развития туркмено-индийского партнерства в нефтегазовой отрасли, транспортно-коммуникационной сфере, агропромышленном комплексе, химической и текстильной промышленности, сфере информационных технологий.