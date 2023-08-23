Историк Оразклычев рассказал о становлении миролюбивой политики современного Туркменистана

Джума Оразклычев, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии АНТ, кандидат исторических наук, представил статью, в которой связал историю и внешнюю политику современного Туркменистана. Об этом сообщает Сentralasia.news.

Эксперт рассказал о подтвержденном факте, в соответствии с которым на территории Туркменистана располагался один из первых очагов цивилизации на планете. При этом археологически доказано, что туркменская земля является своеобразным оазисом мира, поскольку на ее территории не было найдено никаких образцов оружия, даже охотничьего.

В период имперской триады — Парфянской, Огузской и Великой Сельджукской империй — эта земля отличалась искусством дипломатии. Парфия стала первой в истории страной, зафиксировавшей свой нейтральный статус.

Современный Туркменистан также закрепил свой статус нейтралитета — в 1995 и 2015 годах. С 2007 года в Ашхабаде действует Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для ЦА. Туркменистан наряду с другими странами борется за мир в Афганистане и реализует совместные проекты, такие, как газопровод ТАПИ.