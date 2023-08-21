Туркменский предприниматель запустил производство органических удобрений

Хозяйственное предприятие Арслана Гараджаева, члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, запустило производство органических удобрений. Об этом сообщается на сайте «Бизнес Туркменистан».

Предприятие Гараджаева располагается в этрапе Ак Бугдай Ахалского велаята. Для производства жидкого органического удобрения под названием Nourivit Plus применяются полезные микроорганизмы без использования химических добавок.

Удобрение подходит для выращивания пшеницы, хлопка, овощей и фруктов. Его необходимо применять весной после появления на растениях 2-4-х листьев. Такая подкормка способствует повышению урожайности растений и кондиционированию почвы, защищает от болезней и вредителей.

Органические удобрения, выпущенные на базе технологии Nourivit Plus, были испытаны в почвенно-погодных условиях Туркменистана. Они показали свою эффективность и безопасность для садовых и сельскохозяйственных культур.

Фото: lawnstarter.com