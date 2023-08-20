Ашхабадская фондовая биржа сотрудничает с USAID для расширения листинга ценных бумаг

Ашхабадская фондовая биржа совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) оказывает консультационные услуги частным компаниям по выпуску ценных бумаг. Данная инициатива направлена на дальнейшее развитие фондового рынка Туркменистана путем внедрения новых финансовых инструментов и повышения осведомленности бизнеса об альтернативных вариантах финансирования. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта USAID — FGI.

Ашхабадская фондовая биржа играет важную роль в управлении инвестиционными потоками в Туркменистане. В стране приняты нормативные акты, направленные на развитие рынка ценных бумаг и совершенствование финансовой системы. Хотя в настоящее время биржа торгует облигациями и акциями, у нее есть потенциал для дальнейшего роста рынка капитала.

Поддержка компаний в вопросах соблюдения нормативных требований является жизненно важной для развития рынка капитала. Советник USAID будет оказывать компаниям помощь в процессе листинга ценных бумаг на бирже. Фирмы получат обучение по работе на рынке ценных бумаг и рекомендации по соблюдению нормативно-правовых требований. Партнерство дает возможность расширить спектр доступных финансовых инструментов.