Туркиенистан и Иран развивают партнерство в транспортной сфере

В ходе конференции «Каспийское море — море мира и дружбы» Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Голам Аббас Арбаб Халес выступил с речью о развитии туркмено-иранского партнерства в транспортной сфере. Об этом сообщается на сайте Centralasia.news.

Глава иранской дипмиссии отметил, что после одобрения Россией присоединения Туркменистана к МТК «Север-Юг», от его страны ожидается также положительное решение, поскольку Туркменистан выступает важным связующим звеном транспортного сообщения. Посол подчеркнул, что огромный потенциал имеет железнодорожный маршрут Мешхед — Серахс, пролегающий через Тегеран, Мешхед и доходит до Серахса. Кроме того, из Тегерана имеется прямой выход на Каспийское море, а на западе через Тебриз проложен путь, доходящий до Турции.

Также Посол отметил, что действует трехсторонняя железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран. Помимо четырех пропускных пунктов грузы перевозятся и автотранспортом. В данной связи стороны достигли договоренности о снижении тарифов.