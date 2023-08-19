В Туркменистане открыты две персональные выставки

По случаю 110-летия со дня рождения народного художника Туркменистана Евгении Адамовой и 80-летия со дня рождения известного туркменского скульптора Нурмухаммеда Атаева в Государственном музее изобразительных искусств открыты персональный выставки. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Евгения Адамова — представитель классической школы туркменской живописи. Главные герои ее картин — женщины. На полотнах художницы изображены доярки, птичницы, сборщицы хлопка, женщины-врачи.

В центре выставочного зала — работы скульптора Нурмухаммеда Атаева. Туркменский художник-скульптор родом из Марыйского велаята. Окончив Туркменское государственное художественное училище Нурмухаммед продолжил обучение в Ленинградском институте художеств имени И. Репина.

Многие работы Атаева посвящены военнослужащим, а также туркменским труженицам.