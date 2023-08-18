Туркменистан планирует открыть прямое авиасообщение с Камбоджей

Посол Туркменистана в Камбодже М. Машалов заявил, что Туркменистан может стать первой страной в центральноазиатском регионе с прямым авиасообщением с Камбоджей. Об этом сообщается на сайте «Бизнес Туркменистан».

В ходе церемонии вручения верительных грамот посол Туркменистана в Камбодже М. Машалов отметил, что страна намерена выполнять прямые авиарейсы в Сиемреап, который является востребованным туристическим направлением. Камбоджа обладает высоким туристическим потенциалом.

Министр туризма Камбоджи Тхонг Кхон выразил заинтересованность в развитии сотрудничества в туристической сфере. Было предложено разработать Меморандум о взаимопонимании с параллельной разработкой плана действий по туристическому сотрудничеству.

Кроме того, послом Машаловым предложено организовать туристические ярмарки в Камбодже и Туркменистане.

Фото: Министерство туризма в Камбодже