В Туркменистане пройдет чемпионат мира по борьбе кураш

В соответствии с соглашением, заключенным с Международной ассоциацией кураша, в Туркменистане в период с 23 по 28 ноября текущего года в спорткомплексе боевых искусств Олимпийского городка Ашхабада пройдет 14-ый Чемпионат мира по борьбе кураш. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Подписание Соглашения состоялось в ходе встречи Председателя Госкомитета Туркменистана по физической культуре и спорту и Председателя Международной Ассоциации кураша Хайдера А. Фармана, в которой также приняли участие представители различных спортивных федераций и ведомств страны, студенты и представители СМИ.

После подписания Соглашения главе Госкомитета Туркменистана по физической культуре и спорту был вручен флаг Международной ассоциации кураша.