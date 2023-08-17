На Каспии открылись новые здания пограничной службы Туркменистана

15 августа в Балканском велаяте Туркменистана на побережье Каспийского моря состоялось открытие нового комплекса зданий Государственной пограничной службы Туркменистана. Об этом сообщается на сайте «Бизнес Туркменистан».

Современное оснащение нового комплекса позволяет проводить мониторинг передвижения пассажирских и военных судов и определять их запасы топлива. В состав нового комплекса входят спальный корпус на 200 мест, причал, крытые и открытые спортивные площадки, медицинское отделение, а также столовая, кухня, пекарня и кладовые для хранения продуктов. На территории комплекса имеются новые дома для командиров и членов их семей.

В рамках церемонии открытия нового комплекса состоялась передача автомобилей Государственной пограничной службе Туркменистана.