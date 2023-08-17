Академия наук Туркменистана представила новые разработки

Центром технологий Академии наук Туркменистана представлены новые разработки в сфере полуфабрикатов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Среди разработок биотехнологической лаборатории — лапша быстрого приготовления с приправами, сухие соки, тыквенная и кукурузная мука, а также сухие супы – гороховый, томатный, овощной, тыквенный, бобовый, кукурузный и суп с зеленью.

Ученые Техноцентра гарантируют натуральность и качество полуфабрикатов — при их производстве не используются глутамат натрия, консерванты и красители. Кроме того, учеными получены концентраты арбуза, дыни и чеснока. Представленные разработки могут применяться в пищевой промышленности и фармацевтике.

Своими достижениями поделились также специалисты Национального института пустынь, растительного и животного мира Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, которым удалось вырастить лекарственное растение момордика, принадлежащее семейству тыквенных.