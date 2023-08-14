Туркменское предприятие «Чепер» пошило изделий на 10 млн. ТМТ

Одним из самых активных поставщиков продукции на школьные ярмарки в Туркменистане является дашогузская швейная фабрика «Чепер» Министерства текстильной промышленности Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В этом году предприятие планирует пошить продукцию на сумму более 15 миллионов туркменских манатов. При этом, на сегодняшний момент уже пошито изделий на более 10 миллионов манатов. Продукция швейной фабрики пользуется широким спросом у школьников по всей стране.

Для изготовления текстильной продукции используются только качественные, экологически чистые материалы. Предприятие регулярно обновляет линейку изделий, последовательно работая над расширением ассортимента. Ассортимент изделий фабрики включает несколько десятков видов одежды, постельного белья и домашнего текстиля.