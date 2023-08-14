Туркменистан предложит ввести День тюркских языков на ГА ООН

Туркменистан в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций предложит учредить «Всемирный день тюркских языков». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Приоритетные позиции Туркменистана, разработанные к 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 12 сентября текущего года в Нью-Йорке, содержат предложение провести в 2024 году совместно с ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ Международную неделю тюркских языков.

Кроме того, документом предлагается рассмотреть возможность принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции об учреждении «Всемирного дня тюркских языков».

Разработанные инициативы Туркменистана направлены на продвижение межкультурного диалога и поддержку многоязычия в международных отношениях.