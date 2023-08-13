Туркменские абитуриенты проходят вступительные испытания

13В ВУЗах Туркменистана продолжаются вступительные экзамены для абитуриентов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Популярными направлениями среди абитуриентов в этом году являются цифровые технологии, медицина, экономика, наука и инновации. Туркменские средние и высшие учебные заведения открыли набор по 35-ти новым направлениям.

Впервые в этом году для абитуриентов открыла свои двери Международная академия коневодства имени Аба Аннаева. В академии представлены следующие направления: коневодство, ветеринария, ветеринарно-санитарная экспертиза, тренинг лошадей, конный спорт и конный туризм, национальные конные игры, цирковое искусство, экономика и управление сельским хозяйством, бухгалтерский учёт и аудит в сельском хозяйстве.

В этом году открыты кафедры ЮНЕСКО в ТГУ имени Махтумкули и Туркменском государственном педагогическом институте имени С. Сейди.