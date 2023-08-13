Европейский банк запускает программу стажировок для туркменской молодежи

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл прием заявок на участие в программе стажировок для представителей малого и среднего бизнеса в Туркменистане, предлагая местной молодежи пройти ценную стажировку на рабочем месте в ведущих частных компаниях. Об этом Arzuw NEWS сообщили представители ЕБРР.

Инициатива ЕБРР направлена на содействие занятости молодежи и повышение квалификации туркменских компаний в области подбора персонала путем предоставления двухмесячных стажировок студентам и недавним выпускникам в возрасте до 25 лет.

Стажировки будут проходить на тщательно отобранных местных малых и средних предприятиях, начиная с октября 2023 года. Перед началом стажировки участники пройдут подготовительное обучение, чтобы быть готовыми максимально эффективно использовать предоставленные возможности.

По окончании двухмесячной программы принимающие компании смогут предложить кандидатам работу на полную ставку, поддерживая переход молодых туркменистанцев из сферы образования в сферу занятости.

Кандидаты могут подать заявку в режиме онлайн до 31 августа 2023 года, места распределяются на конкурсной основе. Кандидаты должны учиться на третьем или четвертом курсе университета или быть недавними выпускниками не старше 25 лет.

Программа стажировок ЕБРР финансируется Европейским союзом в рамках его обязательств по поддержке создания рабочих мест и роста частного сектора в Туркменистане.

При необходимости могут быть добавлены комментарии представителей ЕБРР и ЕС. Программа направлена на продолжение сотрудничества ЕБРР с частным сектором и молодежью Туркменистана после успеха предыдущих подобных инициатив.