Туркменистан и Казахстан изучают возможности нового сотрудничества в области образования

9-ого августа состоялась встреча посла Туркменистана в Республике Казахстан с председателем казахстанской стипендиальной программы «Болашак» с целью изучения возможностей нового сотрудничества в области образования. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность поступательного развития двусторонних академических отношений между своими странами. Состоялся обмен мнениями о расширении партнерских программ между туркменскими и казахстанскими вузами в области научных стажировок и студенческих обменов. Председатель «Болашака» выразил заинтересованность в участии Казахстана в предстоящей в Ашхабаде выставке и конференции по здравоохранению, образованию и спорту, запланированной на 10-12 октября, с целью предоставления подробной информации о своих образовательных программах. Встреча завершилась принятием обеими сторонами обязательств по поддержанию активных контактов и укреплению связей в области образования путем установления новых партнерских отношений с университетами и возможного участия Казахстана в предстоящем форуме в Ашхабаде. Стороны охарактеризовали состоявшееся обсуждение как позитивное и продуктивное.