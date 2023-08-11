Посол Туркменистана в Японии встретился с президентом Университета Цукуба Нагата Кёсукэ

10 августа состоялась встреча Посла Туркменистана в Японии А. Байрамова и президента университета Цукуба Нагата Кёсукэ. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Туркменистана.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы академического сотрудничества между университетом Цукуба и высшими учебными заведениями Туркменистана. Стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных исследовательских и научных проектов и проведении семинаров, а также в расширении взаимодействия в области обмена студентами и преподавателями.

Кроме того, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сфере образования и науки.