Энергетическое сотрудничество Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана

Одним из пунктов Совместного Заявления, принятого по итогам трехстороннего Саммита с участием Глав Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, стало партнерство в энергетической сфере. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Сторонами была подчеркнута важность развития энергетического сотрудничества между Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. В Совместном Заявлении особое внимание уделено сотрудничеству в области поставок природного газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

На полях Саммита стороны договорились о проведении во втором полугодии текущего года совместного заседания руководителей энергетических ведомств Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана для рассмотрения возможности совместной деятельности в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.