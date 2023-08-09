Туркменскому предприятию передано 600 гектаров земли под кормовые культуры

Хозяйственное общество «Sahabatly» получило от государства земельный участок площадью 600 гектаров, 450 из которых выделено для выращивания кормовых культур. Об этом сообщается на сайте «Бизнес Туркменистан».

Хозяйственное общество «Sahabatly» располагается на 25-м километре кольцевой дороги Ашхабад-Гекдепе. Предприятие занимается производством кефира, сметаны, айрана, сузьмы, 200, 400 и 1000 граммовых сыров «Paýtagt» и 700 граммового «Dilim».

Хозяйственное общество обладает животноводческим комплексом, который был открыт в 2014 году. Здесь содержится крупный рогатый скот породы гольштейн и козы зааненской породы.

Хозяйственное общество «Sahabatly» является членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.