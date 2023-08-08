Hyundai представила новый Palisade 2023 в Туркменистане

Компания Hyundai в Туркменистане объявила о поступлении в продажу нового Hyundai Palisade модели 2023, который теперь доступен в центре продаж в Ашхабаде. Palisade — это флагманский внедорожник Hyundai с тремя рядами сидений, оснащенный роскошными удобствами и новейшими технологиями и средствами безопасности.

Просторный салон Palisade обеспечивает достаточно места для восьми пассажиров. Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, четырехзонный климат-контроль и предлагаемые капитанские кресла второго ряда обеспечивают пассажирам комфорт. Внедорожник также оснащен 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon и переговорным устройством для связи с задними пассажирами.

Передовые системы безопасности и помощи водителю, такие как система предотвращения фронтального столкновения, система удержания в полосе движения, система контроля слепых зон и система помощи при безопасном выходе из автомобиля, обеспечивают спокойствие за рулем.

Помимо нового Palisade 2023 года, Hyundai Turkmenistan предлагает ряд других моделей в наличии, таких как Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Staria. На все новые автомобили Hyundai предоставляется гарантия 5 лет/100 000 км.

Желающие могут следить за последними новостями и наличием автомобилей в Instagram. Команда Hyundai Turkmenistan приглашает клиентов из Ашхабада и близлежащих регионов заглянуть в центр продаж для прохождения тест-драйва.