Туркменская тяжелоатлетка завоевала первую в истории страны медаль на Играх стран СНГ

Первую в истории Туркменистана медаль Игр стран СНГ завоевала тяжелоатлетка Юлдуз Джумабаева. Об этом сообщается на сайте Orient news.

В весовой категории до 49 кг Юлдуз была удостоена серебряной медали. По итогам двух дисциплин Туркменская спортсменка взяла суммарный вес 161 кг, уступив 10 кг российской спортсменке Елизавете Жаткиной. Третье место на пьедестале заняла спортсменка из Вьетнама Тхи Нгок Ань До, набрав по сумме двоеборья 148 кг.

Туркменистан в Играх стран СНГ принимает участие впервые. Представлять страну на турнире отправилась делегация из 110 человек. 80 спортсменов из Туркменистана будут бороться за медали в 13 видах спорта, в том числе, в тайском боксе, боксе, каратэ, дзюдо, самбо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, легкой и тяжелой атлетике, мужском баскетболе, пулевой стрельбе и стрельбе из лука.