Туркменские хоккеисты отправились в первый азиатский хоккейный лагерь

Туркменские спортсмены принимают участие в первом азиатском Молодежном хоккейном лагере в Ташкенте. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В состав туркменской делегации вошли три человека. График их тренировок расписан практически по минутам. Тренировать участников хоккейного лагеря прибыли специалисты из Канады, Швейцарии и Финляндии. Тренировки проводятся каждый день: на льду и в формате обучающих семинаров.

Спортсмены из стран Азии, Австралии и Новой Зеландии разделены на 2 мужские и 1 женскую команды. По словам одного из участников туркменской делегации Ахмета Гурбанова, опыт участия в азиатском молодежном хоккейном лагере пригодится в дальнейшей профессиональной деятельности.

Спортивное мероприятие завершится 7 августа текущего года.