ЕБРР и офис ЕС в Туркменистане проводят семинар по инвестированию в инновационные предприятия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и офис Европейского Союза в Ашхабаде проводят 6, 7 и 13 сентября семинар «Как инвестировать в инновационный бизнес». Цель семинара — дать предпринимателям и руководителям предприятий представление о венчурном инвестировании и оценке стартапов как новых инвестиционных возможностей.

Семинар будет состоять из трех занятий, которые пройдут с 10 до 12 часов утра в указанные дни, место проведения еще не определено. На семинаре будут рассмотрены такие темы, как обзор рынка венчурного капитала, выявление инновационных стартапов с потенциалом роста, оценка бизнес-моделей и управленческих команд, а также обсуждение условий инвестирования.

Регистрация участников открыта до 17 августа через регистрационную форму, доступную по ссылке. Заинтересованным участникам рекомендуется зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено.

Полную информацию можно также найти в Instagram-аккаунте организаторов. Организаторы подчеркивают, что это ценная возможность для предпринимателей, инвесторов и менеджеров получить практические знания об инвестировании в быстрорастущие стартапы ранних стадий.