47 тысяч тонн риса планируют собрать аграрии Лебапского велаята Туркменистана

Рисоводы Саятского, Чаржевского и Дяневского этрапов Лебапского велаята Туркменистана планируют собрать в этом году с десяти тысяч гектаров 47 тысяч 400 тонн риса. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Для реализации намеченных планов аграрии велаята провели качественную подготовку и заранее определили посевные площади. Эффективного роста рисовой культуры рисоводы добились благодаря постоянному уходу и обеспечению правильного своевременного орошения.

Также были обеспечены регулярное внесение фосфорных и карбамидных удобрений и прополка от сорняков. Добросовестный труд фермеров и стремление внести вклад в сбор рисовой культуры обеспечат успешное достижение поставленных целей.