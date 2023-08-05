Состоялась встреча Президента Туркменистана с Эмомали Рахмоном

4 августа 2023 года состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Ашхабад для участия в трехстороннем саммите лидеров Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Лидеры двух стран встретились в столичном отеле «Аркадаг». Был произведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимовыгодного партнерства Туркменистана и Таджикистана. Также были затронуты вопросы глобальной и региональной повестки.

Стороны выразили уверенность, что трехсторонний Саммит будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между тремя государствами на региональном уровне.