Туркменские футзалисты одержали победу над командой из Кыргызстана

В Душанбе продолжаются игры турнира CAFA Futsal Cup-2023, на котором туркменские спортсмены одержали уже вторую победу, на этот раз — над клубом из Кыргызстана со счетом 2:0. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Новый тур CAFA Futsal Cup-2023 стал для команды из Туркменистана успешным — команда выиграла у 12-кратного чемпиона Азии и бронзового чемпионата мира 2016 Ирана. После матча с Ираном команда Туркменистана потерпела поражение в играх против Узбекистана и Таджикистана.

В ходе матча отличились футзалисты Мулькаман Аннагулыев и Максат Солтанов, благодаря которым установлен окончательный счет 2:0. Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Туркменистана Меретгельды Байрамов.

По завершению этого тура команда Туркменистана с 6 очками делит 4-5 место с клубом из Узбекистана. Возглавляет турнирную таблицу команда из Ирана.