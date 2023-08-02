В туркменском заповеднике обнаружен новый вид птиц

На территории Койтендагского заповедника туркменскому экологу Ходжамырату Ходжамырадову удалось сделать снимок птицы, которая ранее не встречалась на территории страны. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Ученые из Бадхызского государственного заповедника Н. Худайгулыев и Капланкырского заповедника А. Аманов после дискуссии пришли к выводу, что данный вид птиц является новым для туркменской авифауны.

Орнитологам удалось установить, что птица на снимке — белошапочная или водяная горихвостка, относящаяся к азиатскому воробьинообразному виду из семейства мухоловковых. Птица обитает на территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Китая и Мьянмы и занесена в Красную книгу.

Белошапочная горихвостка была обнаружена в каньоне Дарай-дере. Ученые выразили надежду увидеть ее снова в следующем сезоне для подтверждения изменения ее ареала.

Фото: fotoxcom.ru