Туркменистан выдвинет инициативы на сессии ГА ООН

Туркменистан планирует выдвинуть ряд важных инициатив на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи, которая пройдет 12 сентября текущего года в Нью-Йорке. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Министр иностранных дел Р. Мередов отчитался о подготовке приоритетных позиций Туркменистана.

Туркменистан планирует выдвинуть инициативу о разработке Стратегии Глобальной Безопасности, на основе которой будет осуществляться создание структуры по вопросам безопасности в ЦА. Первую встречу Туркменистан предлагает провести в 2024 году в Ашхабаде.

Кроме того, Туркменистан предлагает создать Программу по борьбе с терроризмом для ЦА совместно с Контртеррористическим управлением ООН. Еще одна инициатива Туркменистана — проведение международного форума по продовольственной безопасности.