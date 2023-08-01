Глава Туркменистана направил поздравления Королю Марокко Мохаммеду VI

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Королю Марокко Мохаммеду VI искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня восхождения на трон. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

День восхождения на трон является в Королевстве Марокко национальным праздником, который отмечается ежегодно 30 июля. Этот праздник — символ единства и независимости Королевства Марокко.

В своем послании Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил Королю Марокко Мохаммеду VI искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Кроме того, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал народу Королевства Марокко мира, прогресса и дальнейшего процветания.