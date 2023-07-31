В Лебапском велаяте состоялось торжественное награждение туркменских спортсменов

В здании Администрации Туркменабада состоялось торжественное мероприятие по случаю чествования лебапских спортсменов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На собрание были приглашены туркменские спортсмены, удостоенные медалей разного достоинства в соревнованиях международного уровня. На прошедшем в Астане чемпионате мира по борьбе на поясах отличились Д. Овлягулиева — обладательница серебряной медали и Г. Хемраева, завоевавшая бронзовую медаль. 7 медалей туркменские спортсмены завоевали на открытом чемпионате Азии по шахматам, который прошел в Ташкенте.

В ходе мероприятия прозвучали поздравления в адрес туркменских спортсменов, которые также были награждены ценными подарками. Для приглашенных гостей состоялись выступления деятелей культуры и искусства области.