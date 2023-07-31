Академия наук Туркменистана провела научно-практическую конференцию

Развитие цифровой экосистемы умного города Аркадаг стало темой прошедшей в Центре технологий Академии наук Туркменистана научно-практической конференции. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В мероприятии приняли участие ученые, представители Партии промышленников и предпринимателей города Аркадаг, представители ведущих ВУЗов страны. В ходе конференции участники обсудили внедрение цифровых технологий в управление городской инфраструктурой, образовательную и здравоохранительную сферы, транспорт и энергетику.

В настоящее время в городе Аркадаг реализован проект по мониторингу качества воздуха в режиме онлайн.

Кроме того, участники форума обсудили вопросы обеспечения безопасности города, в частности, с помощью систем видеонаблюдения и систем оповещения.