Туркменский дипломат встретился с руководством ТПП Армении

28 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Туркменистана в Республике Армения М. Аязов провел встречу с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Армения Кареном Ивановым. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Перед началом переговоров К. Иванов рассказал туркменскому дипломату о результатах поездки делегации ТПП Республики Армения в Туркменистан. В рамках визита были изучены экспортные возможности Туркменистана.

Стороны обсудили развитие транспортно-логистической инфраструктуры с целью увеличения товарооборота между Туркменистаном и Республикой Армения. К. Иванов сообщил, что делегация Армении во главе с представителями Торгово-промышленной палаты страны планирует повторную поездку в Туркменистан. Аязов, в свою очередь, выразил готовность оказать содействие в организации визита.